В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на грузовик ранен мирный житель

Мирный житель пострадал при атаке FPV-дрона на грузовик в Шебекино В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на грузовик ранен мирный житель

Москва2 окт Вести.Мирный житель пострадал при атаке ВСУ, сообщает оперштаб Белгородской области в MAX. Всего под ударами дронов противника сегодня оказались четыре муниципалитета.

В городе Шебекино при атаке FPV-дрона на грузовой автомобиль мужчина получил непроникающее осколочное ранение головы говорится в публикации

Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ, затем пострадавший будет переведен в больницу Белгорода.

Кроме того, есть повреждения транспорта и частных домов в нескольких населенных пунктах Белгородской области.