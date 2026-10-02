Москва2 октВести.Мирный житель пострадал при атаке ВСУ, сообщает оперштаб Белгородской области в MAX. Всего под ударами дронов противника сегодня оказались четыре муниципалитета.
В городе Шебекино при атаке FPV-дрона на грузовой автомобиль мужчина получил непроникающее осколочное ранение головыговорится в публикации
Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ, затем пострадавший будет переведен в больницу Белгорода.
Кроме того, есть повреждения транспорта и частных домов в нескольких населенных пунктах Белгородской области.