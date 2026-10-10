Число пострадавших при атаке ВСУ в белгородском Шебекино выросло до 2 человек

Еще один мирный житель пострадал при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области Число пострадавших при атаке ВСУ в белгородском Шебекино выросло до 2 человек

Москва10 окт Вести.До двух выросло количество пострадавших при атаке украинского FPV-дрона в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Количество пострадавших в результате атаки FPV-дрона в городе Шебекино увеличилось до двух. В городской больнице №2 г. Белгорода оказали помощь мужчине с акубаротравмой, он отпущен домой говорится в сообщении штаба в мессенджере MAX

Вражеский дрон совершил атаку на мирных жителей утром 10 октября, в субботу. Еще одного раненого доставили в местную ЦРБ, после стабилизации состояния его перевезли в горбольницу в Белгород.