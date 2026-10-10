Москва10 октВести.Территория Белгородской области была атакована украинскими беспилотниками, в результате чего два человека получили ранения. Это люди из числа гражданского населения, стало известно из публикации оперштаба региона.
Инциденты зафиксированы в Шебекино и Валуйках.
В городе Шебекино FPV-дрон нанес удар по машине. Мужчине с осколочными ранениями грудной клетки, живота, плеча и ног оказывают помощьнаписано в канале оперштаба
В Валуйках пострадал еще один мужчина. У него множественные осколочные ранения ног и грудной клетки из-за детонации БПЛА.
Ему оказали помощь и теперь он будет лечиться амбулаторно.