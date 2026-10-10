Украинские БПЛА ударили по Белгородской области, ранены два мирных жителя

Два мирных жителя были ранены в Белгородской области после ударов дронов Украинские БПЛА ударили по Белгородской области, ранены два мирных жителя

Москва10 окт Вести.Территория Белгородской области была атакована украинскими беспилотниками, в результате чего два человека получили ранения. Это люди из числа гражданского населения, стало известно из публикации оперштаба региона.

Инциденты зафиксированы в Шебекино и Валуйках.

В городе Шебекино FPV-дрон нанес удар по машине. Мужчине с осколочными ранениями грудной клетки, живота, плеча и ног оказывают помощь написано в канале оперштаба

В Валуйках пострадал еще один мужчина. У него множественные осколочные ранения ног и грудной клетки из-за детонации БПЛА.

Ему оказали помощь и теперь он будет лечиться амбулаторно.