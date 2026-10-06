В Белгородской области два человека пострадали в момент атаки украинских БПЛА

Два мирных жителя пострадали в Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ В Белгородской области два человека пострадали в момент атаки украинских БПЛА

Москва6 окт Вести.Территория Белгородской области подверглась атакам со стороны украинских беспилотников. В результате этого два человека получили повреждения, сообщает оперштаб региона.

По информации источника, один из пострадавших получил акубаротравму при атаке FPV-дрона на сельхозтехнику в селе Белянка Шебекинского округа. Его лечат в городской больнице Белгорода.

Еще один обратившийся за помощью человек – мужчина, также получивший акубаротравму в результате удара дрона на автомобиль в городе Шебекино. Лечение он продолжит в амбулаторных условиях.

Также нанесен ущерб автомобилям, социальной и жилой инфраструктуре, а также предприятию.