Два человека пострадали при атаках FPV-дронов в Шебекино Белгородской области

Двое мужчин получили акубаротравмы при ударах дронов в Шебекино Два человека пострадали при атаках FPV-дронов в Шебекино Белгородской области

Москва12 ноя Вести.В городе Шебекино Белгородской области два мирных жителя пострадали в результате атак FPV-дронов. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по региону. Пострадали два мирных жителя говорится в публикации

Отмечается, что мужчины обратились за помощью к врачам. У обоих диагностированы акубаротравмы. Одного из пострадавших доставили в городскую больницу №2 Белгорода, другой продолжит лечиться амбулаторно.

Под удары украинских беспилотников также попали село Белянка Шебекинского округа, село Крапивное, хутор Вязовской Краснояружского округа, село Грузское Борисовского округа, село Русская Березовка Ракитянского округа и поселок Быценков.

В результате атак БПЛА там зафиксирован ряд повреждений. В Шебекино при взрыве дронов пострадали крыша социального объекта, "Газель" и инфраструктурный объект. В Белянке при ударе двух FPV-дронов пробита крыша склада предприятия. Еще один дрон поджег автомобиль. Легковые и грузовые автомобили пострадали в Крапивном, Вязовском, Грузском и в Русской Березовке. В Быценкове при взрыве FPV-дронов повреждены окна частного дома и социального объекта.