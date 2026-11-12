Путин в Кремле обсудил с представителями США урегулирование конфликта на Украине

Вечный мир и обмен пленными: о чем говорил Путин с Уиткоффом и Кушнером Путин в Кремле обсудил с представителями США урегулирование конфликта на Украине

Москва12 ноя Вести.Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили итоги недавних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, перспективы урегулирование украинского конфликта, гуманитарное сотрудничество и диалог с Европой. В материале ИС "Вести" собраны главные заявления участников встречи.

О территориальном разграничении и мирном урегулировании

Владимир Путин заявил, что для России существует только одна линия разграничения с Украиной - государственная граница. По словам президента, предложения о создании так называемых "серых зон" могут стать причиной новых разногласий.

Как мы только втягиваемся в рассуждения о серых зонах, они понимаются по-разному, сразу начинаются споры и неустойчивость любой договоренности, и никакого длительного мира не будет подчеркнул российский лидер

Путин также заявил, что хотел бы установления вечного мира на Украине.

О присутствии иностранных войск на Украине

Президент России предупредил, что размещение иностранных войск на украинской территории станет угрозой национальной безопасности РФ.

О гуманитарном сотрудничестве и обмене пленными

Путин отметил положительные результаты гуманитарного взаимодействия по Украине. Он также назвал хорошим опыт гуманитарного сотрудничества с Украиной по Алешкам в Херсонской области и предложил организовать аналогичную гуманитарную миссию в Константиновке в ДНР.

Глава государства рассказал о сроках, необходимых российским военным для разминирования территории в районе Константиновки. По его словам, на это потребуется около пяти суток.

Со своей стороны Стив Уиткофф назвал предстоящий масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной свидетельством прогресса в урегулировании конфликта.

Это один из самых больших обменов, который будет проводиться между странами. Я считаю, что это показатель того, что мы добиваемся прогресса в решении этого конфликта сказал спецпосланник президента США

Путин также попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность президенту США Дональду Трампу за организацию контактов России и Украины, а первой леди США Мелании Трамп - за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг города Алешки.

О диалоге с Европой

Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с европейскими странами. По словам главы государства, контакты были прерваны по инициативе самих европейцев.

И мы никогда не прерывали, это они прервали диалог с Россией подчеркнул президент

Российский лидер также призвал Европу определиться, чего она добивается - мира или конфликта.

Джаред Кушнер сообщил, что Вашингтон видит заинтересованность европейских стран в участии в переговорном процессе. При этом Уиткофф уточнил, что представители Европы не присутствовали непосредственно за столом трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, однако были проинформированы об их ходе.

О переговорах в Абу-Даби

Уиткофф положительно оценил атмосферу трехсторонних контактов в Абу-Даби, состоявшихся 10-11 ноября. Он также поблагодарил помощника президента России Владимира Мединского за работу на переговорах.

Американский спецпосланник сообщил, что намерен передать главе киевского режима Владимиру Зеленскому информацию о результатах встречи с Путиным.

Состав российско-американской встречи

Переговоры начались днем 12 ноября в Кремле. Американскую сторону представили Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

С российской стороны во встрече приняли участие помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.