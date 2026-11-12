Уиткофф надеется объявить сегодня дату новой трехсторонней встречи по Украине Уиткофф рассчитывает сегодня объявить новую дату переговоров по Украине

Москва12 ноя Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил надежду, что в ближайшее время, возможно, уже сегодня, удастся объявить о новом раунде трехсторонних переговоров по Украине, к которым могли бы подключиться представители европейских стран. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Мы надеемся, что мы вскоре сможем объявить - надеюсь, что, возможно, уже по окончании этой встречи, - новые трехсторонние переговоры, которые, я надеюсь, уже включали бы европейцев сказал он

Переговоры российского лидера с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером начались в Москве днем 12 ноября. С российской стороны во встрече участвуют помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В начале встречи Путин отметил прогресс на гуманитарном направлении по Украине и попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность президенту США Дональду Трампу и его супруге Мелании за их усилия в этой сфере.

Трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины прошли 10-11 ноября в Абу-Даби. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, по итогам встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными и полезными.