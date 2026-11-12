Уиткофф: европейцы в Абу-Даби не сидели за столом переговоров по Украине

Уиткофф рассказал о роли европолитиков на трехсторонних переговорах по Украине Уиткофф: европейцы в Абу-Даби не сидели за столом переговоров по Украине

Москва12 ноя Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что представители Европы не присутствовали за столом трехсторонних переговоров в Абу-Даби по Украине.

Европейцы в Абу-Даби не сидели за столом переговоров сказал Уиткофф

При этом американский эмиссар отметил, что европолитики были проинформированы о трехсторонних контактах.

Днем в четверг в Москве стартовали переговоры президента РФ с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. На встрече присутствуют помощники главы российского государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В начале встречи Владимир Путин отметил наличие успеха на гуманитарном треке по Украине и попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность американскому лидеру Дональду Трампу и его супруге Мелании за их усилия на этом направлении.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины состоялись 10-11 ноября. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что переговоры были содержательными и полезными.

12 ноября утром Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву. В аэропорту Внуково их встретил Дмитриев, после чего американские представители направились в отель в центре столицы.