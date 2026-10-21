Москва21 октВести.Президент России Владимир Путин начал переговоры со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Главные заявления сторон на открытой части встречи:
- Путин поблагодарил Трампа за внимание к украинскому урегулированию. По его словам, в последнем разговоре тот делал упор на необходимость прекращения конфликта, чтобы избежать человеческих жертв.
- Уиткофф сообщил, что привез в Россию документы с изложением подходов по урегулированию. Он оценил переговоры с украинцами и европейцами в Осло как конструктивные - есть подвижки.
- Представитель США надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине - между Москвой, Вашингтоном и Киевом.
- Путин заявил о заинтересованности России в восстановлении экономического сотрудничества с США. По словам Уиткоффа, для этого есть перспективы после завершения украинского конфликта.
- Путин поднял вопрос возможной встречи с Трампом на полях ноябрьского саммита АТЭС. Российский лидер отметил, что у него есть некоторые соображения, которыми он хочет поделиться.
- Представитель США от имени Трампа поблагодарил Путина за решение заключить "дизельную сделку". После нее цены на дизель на мировых рынках, по оценке российского президента, снизились на 5-6%.
- Россия могла бы поставлять США большое количество удобрений, сообщил Путин.
- Российский лидер также сообщил об освобождении осужденного за наемничество американца Стивена Хаббарда, о чем ранее просил Трамп. Хаббард уже находится в Пулково.
- Москва также готова помочь в урегулировании кризиса вокруг Ирана, подчеркнул Путин.