Путин и Уиткофф начали встречу в Санкт-Петербурге. Главное

Украина, Хаббард, дизельная сделка: заявления на встрече Путина и Уиткоффа Путин и Уиткофф начали встречу в Санкт-Петербурге. Главное

Москва21 окт Вести.Президент России Владимир Путин начал переговоры со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Главные заявления сторон на открытой части встречи:

- Путин поблагодарил Трампа за внимание к украинскому урегулированию. По его словам, в последнем разговоре тот делал упор на необходимость прекращения конфликта, чтобы избежать человеческих жертв.

- Уиткофф сообщил, что привез в Россию документы с изложением подходов по урегулированию. Он оценил переговоры с украинцами и европейцами в Осло как конструктивные - есть подвижки.

- Представитель США надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине - между Москвой, Вашингтоном и Киевом.

- Путин заявил о заинтересованности России в восстановлении экономического сотрудничества с США. По словам Уиткоффа, для этого есть перспективы после завершения украинского конфликта.

- Путин поднял вопрос возможной встречи с Трампом на полях ноябрьского саммита АТЭС. Российский лидер отметил, что у него есть некоторые соображения, которыми он хочет поделиться.

- Представитель США от имени Трампа поблагодарил Путина за решение заключить "дизельную сделку". После нее цены на дизель на мировых рынках, по оценке российского президента, снизились на 5-6%.

- Россия могла бы поставлять США большое количество удобрений, сообщил Путин.

- Российский лидер также сообщил об освобождении осужденного за наемничество американца Стивена Хаббарда, о чем ранее просил Трамп. Хаббард уже находится в Пулково.

- Москва также готова помочь в урегулировании кризиса вокруг Ирана, подчеркнул Путин.