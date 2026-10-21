Москва21 октВести.У Москвы и Вашингтона есть перспективы развития экономических отношений после урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным Уиткофф прокомментировал возможность заключения сделок и экономическое развитие между двумя странами.
Я считаю, что те обсуждения, которые уже проводятся, – это очень хорошее подтверждение тому, какие возможности могут открыться для экономического и бизнес-сотрудничества между нашими двумя странамисказал переговорщик
Путин проводит встречу с посланником Трампа в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В переговорах также принимает участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.