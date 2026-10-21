Уиткофф указал на перспективы развития экономических отношений РФ и США Уиткофф: Россия и США обладают перспективами развития экономических отношений

Москва21 окт Вести.У Москвы и Вашингтона есть перспективы развития экономических отношений после урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным Уиткофф прокомментировал возможность заключения сделок и экономическое развитие между двумя странами.

Я считаю, что те обсуждения, которые уже проводятся, – это очень хорошее подтверждение тому, какие возможности могут открыться для экономического и бизнес-сотрудничества между нашими двумя странами сказал переговорщик

Путин проводит встречу с посланником Трампа в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В переговорах также принимает участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.