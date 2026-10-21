В Константиновском дворце началась встреча Путина и спецпосланника Трампа

Путин начал встречу со спецпосланником Трампа Уиткоффом В Константиновском дворце началась встреча Путина и спецпосланника Трампа

Москва21 окт Вести.Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

Встреча проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

В переговорах также участвует специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Еще один представитель Трампа, Джаред Кушнер, не смог прибыть в Россию лично из-за болезни.

Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург из Осло в среду, 21 октября. Накануне в столице Норвегии он провел переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским и представителями европейских государств. Кушнер участвовал в консультациях по видеосвязи.