Москва21 октВести.Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.
Встреча проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
В переговорах также участвует специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Еще один представитель Трампа, Джаред Кушнер, не смог прибыть в Россию лично из-за болезни.
Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург из Осло в среду, 21 октября. Накануне в столице Норвегии он провел переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским и представителями европейских государств. Кушнер участвовал в консультациях по видеосвязи.