Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

Началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

Москва12 ноя Вести.Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Кадры показал в своем канале в MAX Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

На встрече с российской стороны присутствуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву утром в четверг. В аэропорту Внуково их встретил Дмитриев, после чего американские представители направились в отель в центре столицы.