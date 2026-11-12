Уиткофф и Кушнер прибыли во Внуково, в аэропорту их встретил Дмитриев

Кушнер и Уиткофф прилетели в Москву, во Внукове их встретил Дмитриев Уиткофф и Кушнер прибыли во Внуково, в аэропорту их встретил Дмитриев

Москва12 ноя Вести.Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву из Абу-Даби. В аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, сообщает ИС "Вести".

После встречи кортеж Дмитриева, в котором находились Уиткофф и Кушнер, выехал с территории аэропорта.

Ожидается, что американские эмиссары встретятся с президентом России Владимиром Путиным. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча пройдет в соответствии с обычным протоколом.

Кушнер ранее сообщал, что посланники США намерены обсудить с Путиным вопросы, которые поднимались в ходе трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби 10-11 ноября.

После переговоров в Москве американские представители планируют отправиться в Дублин, где намерены встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским.