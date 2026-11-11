Кушнер заявил, что представит в Москве предложения, обсуждавшиеся с Киевом и ЕС

Кушнер хочет представить Путину предложения, согласованные с Киевом и ЕС Кушнер заявил, что представит в Москве предложения, обсуждавшиеся с Киевом и ЕС

Москва11 ноя Вести.Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что планирует в ходе своего визита в Москву представить предложения, которые обсуждались американской стороной с Украиной и европейцами.

С Украиной и нашими европейскими партнерами мы согласовали предложения, которые обсудим завтра с президентом [России Владимиром] Путиным в Москве, после чего проведем консультации с [главой киевского режима Владимиром] Зеленским написал Кушнер в соцсети Х

Спецпредставители президента США Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф 12 ноября отправятся в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Как подчеркивал Кушнер, на встрече с российским лидером будет обсуждаться вопрос о возможности привлечения Европы к переговорному процессу по урегулированию украинского конфликта.