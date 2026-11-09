Reuters: посланники Трампа после переговоров в ОАЭ могут встретиться с Путиным

Уиткофф и Кушнер после переговоров в ОАЭ могут встретиться в России с Путиным Reuters: посланники Трампа после переговоров в ОАЭ могут встретиться с Путиным

Москва9 ноя Вести.Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после переговоров в Абу-Даби могут приехать в Россию на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники среди американских чиновников.

Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в ОАЭ запланированы на 10-11 ноября.

...Посланники США могут встретиться с Путиным в РФ после переговоров в Абу-Даби отмечается в сообщении

Ранее агентство Reuters сообщало, что спецпосланники Трампа Уиткофф и Кушнер приедут на переговоры в ОАЭ. Уиткофф говорил, что на встрече России, США и Украины стороны обсудят деэскалацию и вопросы безопасности в регионе после завершения украинского конфликта.