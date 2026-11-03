Reuters: Уиткофф и Кушнер представят США на переговорах в Абу-Даби

Уиткофф и Кушнер представят США на переговорах по Украине в Абу-Даби Reuters: Уиткофф и Кушнер представят США на переговорах в Абу-Даби

Москва3 ноя Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер представят Вашингтон на переговорах по Украине в Абу-Даби 10-11 ноября, сообщает агентство Reuters.

Уиткофф отметил, что на переговорах России, США и Украины в ОАЭ стороны обсудят деэскалацию и безопасность в регионе после завершения украинского конфликта.

Ожидается, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер представят США в Абу-Даби отмечает Reuters

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о решающей роли переговоров между США, Украиной и Россией в украинском урегулировании.