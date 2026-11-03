Москва3 нояВести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер представят Вашингтон на переговорах по Украине в Абу-Даби 10-11 ноября, сообщает агентство Reuters.
Уиткофф отметил, что на переговорах России, США и Украины в ОАЭ стороны обсудят деэскалацию и безопасность в регионе после завершения украинского конфликта.
Ожидается, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер представят США в Абу-Дабиотмечает Reuters
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о решающей роли переговоров между США, Украиной и Россией в украинском урегулировании.