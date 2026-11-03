Москва3 нояВести.США и европейские союзники обсудят в Брюсселе гарантии безопасности для Украины, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в соцсети X.
Переговорщики США встретятся на этой неделе в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, Европейского союза и НАТО, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины, архитектуру европейской безопасности после завершения войны, а также экономические возможности для содействия восстановлению Украиныотметил Уиткофф
Спецпосланник заявил также, что переговоры России, США и Украины на уровне рабочих групп пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября.
Уиткофф подчеркнул, что на трехсторонних переговорах в ОАЭ стороны обсудят деэскалацию и безопасность в регионе после завершения конфликта на Украине.