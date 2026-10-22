Песков: местом проведения трехсторонней встрече по Украине может стать Абу-Даби

Песков сказал, где может пройти трехсторонняя встреча по Украине Песков: местом проведения трехсторонней встрече по Украине может стать Абу-Даби

Москва22 окт Вести.Абу-Даби рассматривается в качестве площадки для проведения трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Речь идет об Абу-Даби ответил Песков на вопрос журналистов о том, какое место встречи обсуждалось между сторонами

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по украинскому урегулированию близка впервые за долгое время.

21 октября в Санкт-Петербурге прошли переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.