Москва22 октВести.Абу-Даби рассматривается в качестве площадки для проведения трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Речь идет об Абу-Дабиответил Песков на вопрос журналистов о том, какое место встречи обсуждалось между сторонами
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по украинскому урегулированию близка впервые за долгое время.
21 октября в Санкт-Петербурге прошли переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.