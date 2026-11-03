Песков: делегация РФ прибудет в Абу-Даби 10-11 ноября на переговоры по Украине

Песков назвал дату переговоров по Украине в Абу-Даби Песков: делегация РФ прибудет в Абу-Даби 10-11 ноября на переговоры по Украине

Москва3 ноя Вести.Российская делегация примет участие в трехсторонних переговорах с участием Соединенных Штатов и Украины по урегулированию украинского конфликта, которые пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российская делегация 10-11 ноября прибудет в Абу-Даби и будет принимать участие в трехсторонних переговорах сказал он

По словам пресс-секретаря российского лидера, возглавлять делегацию России будет помощник президента Владимир Мединский.

Американскую сторону на переговорах будут представлять специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.