Москва3 нояВести.Российская делегация примет участие в трехсторонних переговорах с участием Соединенных Штатов и Украины по урегулированию украинского конфликта, которые пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Российская делегация 10-11 ноября прибудет в Абу-Даби и будет принимать участие в трехсторонних переговорахсказал он
По словам пресс-секретаря российского лидера, возглавлять делегацию России будет помощник президента Владимир Мединский.
Американскую сторону на переговорах будут представлять специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.