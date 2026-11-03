Песков: в делегацию РФ в Абу-Даби войдут представители разных ведомств

В делегацию РФ в Абу-Даби войдут представители разных ведомств, сказал Песков Песков: в делегацию РФ в Абу-Даби войдут представители разных ведомств

Москва3 ноя Вести.В делегацию России на переговорах по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби войдут представители разных ведомств, включая МИД РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Будут представители разных ведомств, в том числе Министерство иностранных дел… Точный состав позже будет утвержден президентом сказал Песков

Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби между РФ, США и Украиной пройдут 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Одной из главных тем переговоров станут вопросы, связанные с взаимными гарантиями безопасности.