Ушаков: костяк делегации РФ в Абу-Даби есть, состав и дата будут названы позднее

Ушаков заявил, что костяк делегации РФ для переговоров в Абу-Даби есть Ушаков: костяк делегации РФ в Абу-Даби есть, состав и дата будут названы позднее

Москва29 окт Вести.По трехсторонним переговорам в Абу-Даби по украинскому вопросу дата будет озвучена позднее. Так же, как и состав переговорной делегации, сообщил ИС "Вести" помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, на данный момент имеется костяк делегации, однако все детали будут озвучены позднее.

[Даты] пока нет. Делегации тоже пока нет. Костяк делегации есть, а конкретные лица будут названы позднее уточнил Ушаков

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит о дате трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби, когда она будет определена.