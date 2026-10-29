Москва29 октВести.По трехсторонним переговорам в Абу-Даби по украинскому вопросу дата будет озвучена позднее. Так же, как и состав переговорной делегации, сообщил ИС "Вести" помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, на данный момент имеется костяк делегации, однако все детали будут озвучены позднее.
[Даты] пока нет. Делегации тоже пока нет. Костяк делегации есть, а конкретные лица будут названы позднееуточнил Ушаков
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит о дате трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби, когда она будет определена.