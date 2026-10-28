Москва28 октВести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что сейчас есть договоренность о возобновлении консультаций по Украине в трехстороннем формате, однако о переговорщиках со стороны Европы речи не идет.
Об этом он рассказал журналистам, его слова передает ТАСС.
Пока об этом речи совершенно не идет, никто ничего не рассматривает. … Потому что сейчас есть договоренность о возобновлении трехсторонних консультаций по линии представителей России, Украины и СШАсказал Ушаков
Он также подчеркнул, что состав делегации, которая будет представлять российскую сторону на переговорах, пока не определен, однако "костяк" уже сформирован.