Ушаков: пока не идет речи о переговорщиках по Украине от Европы

Ушаков заявил, что пока о переговорщиках по Украине от Европы речи не идет Ушаков: пока не идет речи о переговорщиках по Украине от Европы

Москва28 окт Вести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что сейчас есть договоренность о возобновлении консультаций по Украине в трехстороннем формате, однако о переговорщиках со стороны Европы речи не идет.

Об этом он рассказал журналистам, его слова передает ТАСС.

Пока об этом речи совершенно не идет, никто ничего не рассматривает. … Потому что сейчас есть договоренность о возобновлении трехсторонних консультаций по линии представителей России, Украины и США сказал Ушаков

Он также подчеркнул, что состав делегации, которая будет представлять российскую сторону на переговорах, пока не определен, однако "костяк" уже сформирован.