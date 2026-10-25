Москва25 октВести.Трехсторонняя встреча по украинской тематике, которая состоится в ноябре после паузы в переговорах, будет "пристрелочной". Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Ушаков отметил, что контактов по украинскому вопросу давно не совершалось.
За первую встречу тоже мало что решишь, она будет носить, наверное, такой пристрелочный характерсказал он
По его словам, в вопросе переговоров главное – начать.
Новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной запланирован на начало ноября. Ранее Ушаков заявил, что консультации могут пройти в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.