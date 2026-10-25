Ушаков: первые после перерыва трехсторонние переговоры будут пристрелочными

Ушаков: первая после перерыва встреча по Украине будет пристрелочной Ушаков: первые после перерыва трехсторонние переговоры будут пристрелочными

Москва25 окт Вести.Трехсторонняя встреча по украинской тематике, которая состоится в ноябре после паузы в переговорах, будет "пристрелочной". Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Ушаков отметил, что контактов по украинскому вопросу давно не совершалось.

За первую встречу тоже мало что решишь, она будет носить, наверное, такой пристрелочный характер сказал он

По его словам, в вопросе переговоров главное – начать.

Новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной запланирован на начало ноября. Ранее Ушаков заявил, что консультации могут пройти в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.