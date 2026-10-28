Ушаков: переговоры между Россией, США и Украиной пройдут после 4 ноября Ушаков: переговоры Россия-США-Украина пройдут точно после 4 ноября

Москва28 окт Вести.Переговоры Россия-США-Украина пройдут точно после 4 ноября, все зависит, в том числе, от обстановки на поле боя, заявил помощник президента России Юрий Ушаков представителям СМИ.

Это ясно, что будет после 4 ноября. Это тоже зависит от обстановки на поле боя и вообще обстановки. Вы помните, почему отменен предыдущий раунд, который якобы был согласован. Но потом сами украинцы его сорвали отметил Ушаков

Что касается заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что трехсторонние переговоры могут пройти 4 ноября, то Ушаков отметил, что России не передавала никаких сигналов по этому поводу.

Между тем встреча на высшем уровне Россия-США-Украина станет возможной, когда переговоры выйдут на финальную стадию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.