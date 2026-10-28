Москва28 октВести.Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной могут состояться 10 ноября в Абу-Даби, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому The Sun.
Мы готовы говорить, мы готовы к переговорам в любом формате, мы даже готовы говорить на любые темы, даже на чувствительные для нас темысказал он
Украинская сторона хотела бы провести переговоры в кратчайшие сроки, однако вынуждена отложить их до окончания выборов в США, отмечает издание.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что дата трехсторонних переговоров России, Украины и США пока не определена. Он подчеркнул, что она будет озвучена "в скором времени".