Зеленский заявил, что переговоры РФ, США и Украины пройдут 10 ноября в Абу-Даби Зеленский: переговоры России, США и Украины состоятся 10 ноября в Абу-Даби

Москва28 окт Вести.Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной могут состояться 10 ноября в Абу-Даби, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому The Sun.

Мы готовы говорить, мы готовы к переговорам в любом формате, мы даже готовы говорить на любые темы, даже на чувствительные для нас темы сказал он

Украинская сторона хотела бы провести переговоры в кратчайшие сроки, однако вынуждена отложить их до окончания выборов в США, отмечает издание.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что дата трехсторонних переговоров России, Украины и США пока не определена. Он подчеркнул, что она будет озвучена "в скором времени".