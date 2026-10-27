Зеленский: трехсторонняя встреча России, США и Украины намечена на ноябрь

Зеленский заявил о планах провести переговоры РФ, США и Украины в ноябре Зеленский: трехсторонняя встреча России, США и Украины намечена на ноябрь

Москва27 окт Вести.В ноябре планируется провести трехстороннюю встречу представителей России, США и Украины. О подготовке переговоров сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам беседы с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Обсудили подготовку трехсторонней встречи, которая запланирована на ноябрь на уровне команд – украинская, американская, российская написал Зеленский в своем Telegram-канале

По его словам, Стубб и Стере рассказали ему о состоявшемся ранее разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

27 октября президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере. Как сообщили в Кремле, российский лидер изложил свою оценку ситуации в зоне украинского конфликта и напомнил о его первопричинах.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретная дата новых трехсторонних переговоров по украинскому конфликту, которые, как ожидается, состоятся в Абу-Даби, пока не определена.