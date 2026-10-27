Зеленский обсуждает со Стуббом и Стере их контакты с Путиным

Стубб и Стере после беседы с Путиным созвонились с Зеленским Зеленский обсуждает со Стуббом и Стере их контакты с Путиным

Москва27 окт Вести.Владимир Зеленский обсуждает с европейской стороной контакты лидеров Норвегии и Финляндии с президентом РФ Владимиром Путиным, пишут украинские СМИ со ссылкой на советника Зеленского Дмитрия Литвина.

Ранее сообщалось, что Путин во вторник провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Литвин ответил журналистам на вопрос, общался ли Зеленский с ЕС по поводу их переговоров с Путиным.

Сейчас как раз разговаривают ответил Литвин, его слова приводит агентство УНИАН

Ранее в канцелярии Стубба назвали разговор с Путиным откровенным и содержательным, обсуждались дипломатические усилия по завершению конфликта на Украине. Песков подтвердил факт беседы.