Москва27 октВести.Владимир Зеленский обсуждает с европейской стороной контакты лидеров Норвегии и Финляндии с президентом РФ Владимиром Путиным, пишут украинские СМИ со ссылкой на советника Зеленского Дмитрия Литвина.
Ранее сообщалось, что Путин во вторник провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
Литвин ответил журналистам на вопрос, общался ли Зеленский с ЕС по поводу их переговоров с Путиным.
Сейчас как раз разговариваютответил Литвин, его слова приводит агентство УНИАН
Ранее в канцелярии Стубба назвали разговор с Путиным откровенным и содержательным, обсуждались дипломатические усилия по завершению конфликта на Украине. Песков подтвердил факт беседы.