Путин провел разговор с президентом Финляндии Стуббом и премьером Норвегии Стере

Путин провел разговор с президентом Финляндии и премьером Норвегии Путин провел разговор с президентом Финляндии Стуббом и премьером Норвегии Стере

Москва27 окт Вести.Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Об этом сообщили в администрации финского лидера.

Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 27 октября сказано в сообщении

Уточняется, что финский президент и норвежский премьер участвовали в разговоре как лидеры своих стран и не выступали от имени всей Европы.

Звонок был связан с предстоящими встречами, которые состоятся в Абу-Даби уточнили в канцелярии Стубба

Ранее о подготовке разговора сообщало агентство Bloomberg. По его данным, стороны планировали обсудить возможные пути урегулирования конфликта на Украине.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретная дата новых трехсторонних переговоров по украинскому конфликту, которые, как ожидается, состоятся в Абу-Даби, пока не определена.