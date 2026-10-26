Посольство РФ в Армении ответило на слова главы Ширакской области об "Иванах"

Посольство РФ в Армении отреагировало на высказывание главы Ширакской области Посольство РФ в Армении ответило на слова главы Ширакской области об "Иванах"

Москва26 окт Вести.Посольство России в Армении в своем Telegram-канале отреагировало на пост губернатора Ширакской области Давида Арушаняна в соцсети Facebook (признана в РФ экстремистской и запрещена) от 17 октября 2026 года.

Ранее политик ответил на публикацию представителей "Сильной Армении", в которой содержалось поздравление Гюмри с Днем города. В конце поста Арушанян назвал оппонентов из "Сильной Армении" "гастролерами", а также предостерег их от "попыток прыгнуть выше нашей головы", которые якобы могут закончиться падением.

Несколько видеокамер, несколько озабоченных лиц, несколько высокопарных фраз о "нашем Гюмри" — и вот готово очередное политическое представление. Осталось только найти зрителей. Но здесь есть небольшое неудобство: Гюмри — это не ваш "Нижний Табор", а гюмрийцы — не ваши "Иваны" написал Арушанян

Предположительно речь идет о некой деревне "Нижний Табор", якобы находящейся в Калужской области. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян тоже упоминал такой населенный пункт, и тогда губернатор Калужской области Владислав Шапша опроверг существование деревни с таким названием.

В диппредставительстве отметили, что с недоумением восприняли содержащееся в публикации упоминание неких "Иванов", которое поневоле напоминает лексикон немецких нацистов периода Великой Отечественной войны.

В посольстве также выразили надежду, что официальное лицо, возглавляющее регион, где несут службу 102-я Российская военная база и российские пограничники, не сочтет допустимыми публичные высказывания, способные спровоцировать национальную неприязнь по отношению к россиянам.

Что в корне противоречило бы духу многовековой дружбы между народами наших стран подчеркнули в дипмиссии

Ранее в Госдуме РФ усомнились в возможности членства Армении в Евросоюз.