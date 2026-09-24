Пашинян попросил русофобское крыло своей партии поменьше критиковать Россию Пашинян попросил однопартийцев "умерить пыл" в отношении России

Москва24 сен Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал русофобское крыло своей партии "умерить пыл" в критике России. Об этом пишет армянская газета "Иравунк" со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов, заявление прозвучало на фоне опасений властей перед отопительным сезоном.

Потерпите зиму, а затем с Нового года примем окончательное решение, сейчас постарайтесь поменьше обсуждать темы, связанные с Россией передает газета слова Пашиняна

По разным оценкам, доля российского газа в армянских хранилищах составляет 80%.

Ранее сообщалось, что Пашинян посетит Москву в ближайшее время, однако точная дата поездки пока не определена.