Москва24 сенВести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал русофобское крыло своей партии "умерить пыл" в критике России. Об этом пишет армянская газета "Иравунк" со ссылкой на собственные источники.
По информации журналистов, заявление прозвучало на фоне опасений властей перед отопительным сезоном.
Потерпите зиму, а затем с Нового года примем окончательное решение, сейчас постарайтесь поменьше обсуждать темы, связанные с Россиейпередает газета слова Пашиняна
По разным оценкам, доля российского газа в армянских хранилищах составляет 80%.
Ранее сообщалось, что Пашинян посетит Москву в ближайшее время, однако точная дата поездки пока не определена.