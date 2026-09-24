Песков заявил, что дата визита Пашиняна в Россию пока не согласована

В Кремле сообщили о подготовке визита Пашиняна в Москву Песков заявил, что дата визита Пашиняна в Россию пока не согласована

Москва24 сен Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву в ближайшее время, однако точная дата поездки пока не определена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами в четверг Песков отметил, что договоренность о визите была достигнута между президентом России Владимиром Путиным и армянским премьером.

Пока дата точно не согласована. По-прежнему есть понимание и договоренность президента и премьер-министра, что такой визит состоится в ближайшее время сказал он

Пресс-секретарь российского лидера также заявил, что Москва уважает суверенные права Армении. При этом он обратил внимание на участие страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Очень важно сделать выбор. И очень важно, чтобы одна из стран-членов ЕАЭС не вступала в противоречие с правилами, нормативами и принципами этого важного для всех нас интеграционного объединения подчеркнул Песков

Ранее Пашинян заявил, что Ереван не заинтересован в прекращении контактов с Москвой. По его словам, странам нужно адаптироваться к изменениям, поскольку отношения РФ и Армении прежними уже не будут.