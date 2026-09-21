Армения считает, что изменения в отношениях с РФ неизбежны Пашинян заявил о неизбежном изменении отношений Армении с Россией

Москва21 сен Вести.Отношения Армении и России неизбежно изменятся, однако Ереван не намерен разрывать связи с Москвой. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу Bun TV.

По словам премьера, обеим странам необходимо адаптироваться к новой ситуации.

Наши отношения с РФ неизбежно будут меняться. Это не связано с каким-либо человеком или политической силой. Кто бы ни был, отношения между Арменией и РФ не будут такими как прежде сказал Пашинян

По его словам, подход Еревана заключается не только в сохранении, но и в углублении отношений с Москвой.

Премьер также заявил, что Армения не намерена вступать в конфликт с РФ. Он подчеркнул, что Ереван продолжит последовательно представлять свою позицию в отношениях с Москвой.

Ранее Пашинян заявил, что одной из ключевых тем в обсуждениях с российской стороной остается железная дорога. При этом он не назвал проблемой концессионное управление России.