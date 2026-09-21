Пашинян: вопрос железной дороги является одной из главных тем в переговорах с РФ

Пашинян рассказал о важнейших темах на переговорах России и Армении Пашинян: вопрос железной дороги является одной из главных тем в переговорах с РФ

Москва21 сен Вести.Вопрос железной дороги является одной из важнейших тем в обсуждениях между Арменией и Россией. Об этом в интервью армянскому телеканалу Boon TV заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Он выразил опасения по поводу того, что Ереван может остаться за границами проекта, который сам же и инициировал.

Из-за того, что железная дорога Армении находится в российской концессии, идут процессы, направленные на то, чтобы обойти Армению. То есть железная дорога войдет в Армению со стороны Нрнадзора и выйдет со стороны Агарака (населенные пункты в Сюникской области - прим. ред.), а основные международные потоки пойдут не через Армению с последующим выходом в Турцию, а через Нахичевань в Турцию сказал Пашинян

При этом он заявил, что не видит проблемы в том, что армянская железная дорога находится в российском концессионном управлении.

Ранее глава Департамента европейских проблем МИД, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников рассказал, что выход Армении из Евразийского экономического союза повлечет за собой огромные экономические и социальные издержки для страны, но это мало беспокоит Европейский союз.