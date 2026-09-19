Пашинян: вопрос железной дороги один из важнейших в обсуждениях с Россией

Пашинян назвал один из важнейших вопросов в обсуждениях между Арменией и Россией Пашинян: вопрос железной дороги один из важнейших в обсуждениях с Россией

Москва19 сен Вести.В обсуждениях между Арменией и Россией одной из важнейших тем является вопрос железной дороги. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью телеканалу Boon TV.

Он отметил, что в ходе ближайшей встречи с президентом России Владимиром Путин хочет обсудить вопрос концессии на армянские железные дороги.

Как во время прошлых, так и во время ближайшей встречи будут обсуждены все возможные вопросы и все возможные решения всех вопросов, которые могут быть взаимоприемлемы. Это (вопрос железной дороги. - Прим. ред.) является одним из важнейших вопросов, вопрос железной дороги - один из важнейших сказал Пашинян

При этом, по словам Пашиняна, Россия может стать лучшим партнером Армении в вопросе строительства новых станций ереванского метрополитена. К такому выводу армянское правительство пришло после анализа возможных вариантов сотрудничества при строительстве станции "Ачапняк".