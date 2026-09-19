Пашинян: Россия может стать лучшим партнером в строительстве метро в Ереване

Пашинян назвал Россию лучшим партнером для расширения метро в Ереване Пашинян: Россия может стать лучшим партнером в строительстве метро в Ереване

Москва19 сен Вести.Россия может стать лучшим партнером Армении в вопросе строительства новых станций ереванского метрополитена. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью порталу Boon TV.

По его словам, правительство Армении пришло к такому выводу после анализа возможных вариантов сотрудничества при строительстве станции "Ачапняк".

В вопросе строительства станции метро "Ачапняк" мы проанализировали, что лучшим нашим партнером может стать Россия, потому что те параметры, которые мы заложили и раньше строили метрополитен, нам необходимо содействие России, чтобы станция "Ачапняк" была построена, и мы могли обеспечить дальнейшее продвижение сказал Пашинян

Он добавил, что сотрудничество с Россией позволит реализовать проект с наименьшими трудностями.

Ранее Пашинян рассказал, что изучает русский язык.