Москва17 сенВести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что сейчас занимается изучением русского языка в академии управления. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Почему только английский? Я, к примеру, сейчас в академии управления хожу на русский язык. Кто-то может изучать японский, испанский, китайский, немецкийзаявил Пашинян
Таким образом Пашинян прокомментировал предложение министра труда и социального благополучия Арсена Торосяна ввести обязательное обучение английскому языку для всех армянских госчиновников.
Премьер-министр усомнился в необходимости ограничивать выбор госслужащих только одним языком, приведя в пример личный опыт занятий русским и отметив возможность изучения других языков.
Ранее, 1 сентября, на саммите ШОС+ в Бишкеке Пашинян стал единственным лидером стран СНГ, выступившим со своим докладом на государственном армянском языке.