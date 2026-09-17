Премьер-министр Пашинян рассказал о своих занятиях русским языком

Премьер Армении Никол Пашинян рассказал, что изучает русский язык Премьер-министр Пашинян рассказал о своих занятиях русским языком

Москва17 сен Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что сейчас занимается изучением русского языка в академии управления. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Почему только английский? Я, к примеру, сейчас в академии управления хожу на русский язык. Кто-то может изучать японский, испанский, китайский, немецкий заявил Пашинян

Таким образом Пашинян прокомментировал предложение министра труда и социального благополучия Арсена Торосяна ввести обязательное обучение английскому языку для всех армянских госчиновников.

Премьер-министр усомнился в необходимости ограничивать выбор госслужащих только одним языком, приведя в пример личный опыт занятий русским и отметив возможность изучения других языков.

Ранее, 1 сентября, на саммите ШОС+ в Бишкеке Пашинян стал единственным лидером стран СНГ, выступившим со своим докладом на государственном армянском языке.