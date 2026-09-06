Песков рассказал, о чем подумал во время речи Пашиняна на армянском языке

Песков прокомментировал речь Пашиняна на армянском языке на ШОС Песков рассказал, о чем подумал во время речи Пашиняна на армянском языке

Москва6 сен Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" прокомментировал выступление премьера Армении Никола Пашиняна на армянском языке на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

По словам Пескова, в ходе выступления армянского лидера он задался вопросом, переведут ли речь Пашиняна.

Я подумал, где ухо, которое надо надеть, чтобы услышать русский перевод, и также подумал, состоится ли русский перевод, есть ли переводчик с армянского на русский. Перевод состоялся рассказал Песков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также высказался на тему выступления Пашиняна. Ему это решение показалось странным.

Пашинян на заседании формата ШОС+ в Бишкеке выступил на государственном армянском языке, став единственным среди присутствующих лидеров стран СНГ, кто не использовал русский язык.