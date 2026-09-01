Москва1 сенВести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который неожиданно для всех выступил на армянском языке, хотя ранее в таких ситуациях спокойно пользовался русским.
В беседе с журналистом Александром Юнашевым Ушаков допустил, что Пашинян мог узнать о наличии перевода его речи с армянского на другие языки, и именно поэтому выступил на армянском.
Это редкость, раньше он такого не допускал на встречах. Ну, армянский язык тоже государственный. Мне показалось это странным, но не более тогосказал Юрий Ушаков
Во время двусторонней встречи с Владимиром Путиным Пашинян снова перешел на русский язык.
Встреча Владимира Путина и Пашиняна прошла в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.