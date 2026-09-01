Ушаков - о речи Пашиняна на саммите ШОС: странно, но не более того

Ушаков отреагировал на речь Пашиняна на армянском во время саммита ШОС Ушаков - о речи Пашиняна на саммите ШОС: странно, но не более того

Москва1 сен Вести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который неожиданно для всех выступил на армянском языке, хотя ранее в таких ситуациях спокойно пользовался русским.

В беседе с журналистом Александром Юнашевым Ушаков допустил, что Пашинян мог узнать о наличии перевода его речи с армянского на другие языки, и именно поэтому выступил на армянском.

Это редкость, раньше он такого не допускал на встречах. Ну, армянский язык тоже государственный. Мне показалось это странным, но не более того сказал Юрий Ушаков

Во время двусторонней встречи с Владимиром Путиным Пашинян снова перешел на русский язык.

Встреча Владимира Путина и Пашиняна прошла в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.