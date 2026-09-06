Песков высказался про выступление Пашиняна на саммите ШОС Песков высказался про выступление Пашиняна на саммите ШОС в Бишкеке

Москва6 сен Вести.Речь премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), произнесенная на армянском языке, была сигналом о суверенности Армении. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Никол Пашинян выступил на армянском языке на саммите ШОС в Бишкеке 1 сентября.

Да, это был сигнал - заявить о суверенности Армении. Почему только об этом нельзя заявить на русском языке, честно говоря, мы не поняли. Но это выбор главы государства, мы его уважаем. Если это настолько важно, если это является главным, то мы также с уважением относимся к этому выбору сказал Песков

1 сентября президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Армении в Бишкеке пригласил Никола Пашиняна в Москву, чтобы обсудить вопросы выбора республикой между Евросоюзом и ЕАЭС.