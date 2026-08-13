Пашинян: мы хотим дружественного решения с РФ вопроса с железными дорогами

Армения хочет дружественного решения с РФ вопроса с железными дорогами Пашинян: мы хотим дружественного решения с РФ вопроса с железными дорогами

Москва13 авг Вести.Армения намерена мирно решить вопрос с концессией России на железные дороги, не прибегая к жестким решениям, заявил премьер-министр Никол Пашинян журналистам, передает Aysor.am.

Мы хотим дружественного решения вопроса с железными дорогами и не хотим идти на острые решения. Мы должны понимать интересы друг друга и идти на компромиссы сказал Пашинян

Он напомнил, что одним из таких компромиссов могла бы стать продажа концессионных прав "Российскими железными дорогами" полностью или частично.

При этом не будет ущемлена эта историческая возможность для Армении интегрироваться в международную сеть добавил он

Ранее глава РЖД Олег Белозеров отметил, что в компании с удивлением восприняли информацию, будто Армения может потребовать оплатить аренду своих железных дорог.