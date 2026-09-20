МИД: Армению ждут огромные издержки при выходе из ЕАЭС МИД: выход Армении из ЕАЭС повлечет экономические и социальные издержки

Москва20 сен Вести.Выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) повлечет за собой огромные экономические и социальные издержки для страны, но это мало беспокоит Европейский союз (ЕС), заявил глава Департамента европейских проблем МИД, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников в интервью РИА Новости.

То, что отказ от евразийской интеграции неизбежно был бы сопряжен для Еревана с огромными экономическими и социальными издержками, Евросоюз мало заботит приводит РИА Новости слова Масленникова

Россия направила Армении уведомление о возможности денонсации соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Армении в ЕС.

Глава Центрального банка Армении Мартин Галстян заявил, что рост цены на российский газ спровоцирует повышение уровня инфляции в республике, и этот сценарий "предполагает нечто более апокалиптическое".

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал не исходить из "апокалиптических сценариев" при обсуждении предположительного роста стоимости российского газа.

Армения стабильно развивается, и когда возникнет необходимость в проведении референдума по поводу выбора между ЕАЭС и ЕС, то власти его проведут, заявил Пашинян.