Пашинян отреагировал на "апокалиптические сценарии" по поводу цен на газ Пашинян призвал спокойнее относиться к ситуации с ценами на газ

Москва17 сен Вести.Премьер Армении Никол Пашинян выступил с призывом не исходить из "апокалиптических сценариев" при обсуждении предположительного роста стоимости газа из России. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга после заседания правительства страны.

По словам Пашиняна, Армения стабильно развивается, и когда будет необходимость в проведении референдума по поводу выбора между ЕАЭС и Евросоюзом, то он будет проведен. Премьер также заявил, что когда возникнет необходимость в регулировании цены, то ее будут "регулировать".

По заявлению Пашиняна, Армения и Россия договорились в Бишкеке провести "инвентаризацию" двусторонних отношений. Армянский премьер также назвал эти отношения многослойными: по его словам, в них есть и проблемы, и возможности.

Процесс инвентаризации идет добавил Пашинян

Ранее глава Центрального банка Армении Мартин Галстян заявил, что рост цены на российский газ спровоцирует повышение уровня инфляции в республике. Как он выразился, данный сценарий "предполагает нечто более апокалиптическое".

В мае в МИД России сообщили, что Россия направила Армении уведомление о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления республики в Евросоюз.