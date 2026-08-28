Москва28 авг Вести.Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что удивлен предложением премьер-министра Армении Никола Пашиняна продать Еревану концессию на управление железными дорогами. Об этом министр сказал в интервью телеканалу РБК.

По словам Лаврова, возникающие вопросы вокруг Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД) можно обсуждать в рамках регулярных контактов вице-премьеров России и Армении.

А вместо этого делается публичное заявление о том, что это вообще "их" и вообще мы им 2 миллиарда должны подчеркнул дипломат

Железнодорожная инфраструктура Армении в феврале 2008 года была передана в концессионное управление дочерней структуре РЖД - Южно-Кавказской железной дороге. Соглашение рассчитано на 30 лет и предусматривает возможность его продления еще на десять лет.

В августе Пашинян заявил, что Ереван обращается к Москве с просьбой продать концессию третьей стране. По его словам, это необходимо, чтобы Армения не потеряла "историческую возможность интеграции" в международную железнодорожную сеть.

Позднее глава РЖД Олег Белозеров отметил, что в случае изменения или прекращения концессии компания рассчитывает на возврат вложенных инвестиций.