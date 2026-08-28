Лавров: политика Еревана не соответствует интересам граждан Армении Лавров: власти Армении не руководствуются интересами армянского народа

Москва28 авг Вести.Руководство Армении преследует цели, которые не соответствуют интересам армянского народа, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

Москва традиционно исходит из тесной исторической связи двух народов, отметил министр.

По его оценке, власти Армении делают ставку на сближение с Евросоюзом (ЕС), несмотря на значительные экономические преимущества от участия Еревана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Нынешние представители власти в Ереване руководствуются другими задачами. Продекларирована цель ориентации на Европейский союз приводит РБК слова Лаврова

Министр счел обоснованным предложение провести референдум, на котором граждане могли бы определить дальнейший внешнеполитический курс Армении.

При этом требования и правила Евросоюза (ЕС) несовместимы с обязательствами в рамках ЕАЭС, подчеркнул Лавров.

Россия готова обсуждать с Арменией экономические и инфраструктурные вопросы. Но ЕС пытается влиять на политические и избирательные процессы в Армении и других странах постсоветского пространства, уточнил министр.

Лавров обратил также внимание на наращивание сотрудничества Армении с НАТО.