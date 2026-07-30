Решетников назвал безосновательными требования Армении к РФ о доплате за ЮКЖД Решетников: требования Армении к РФ о доплате за ЮКЖД безосновательны

Москва30 июл Вести.В случае одностороннего пересмотра обязательств по Южно-Кавказской железной дороге требования Армении к России о доплате за нее безосновательны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос об эксплуатации находящейся в концессии РЖД компании "Южно-Кавказская железная дорога" может решаться через арбитражный суд. Глава РЖД Олег Белозеров, комментируя это заявление, указал, что компания продолжит выполнять условия концессионного соглашения с Арменией, но рассчитывает на возврат вложенных средств в случае изменения или прекращения соглашения по инициативе Еревана.

Если эти обязательства будут в одностороннем порядке пересмотрены, а нашему инвестору будет нанесен ущерб - у нас будут основания требовать его компенсации. Постановка вопроса о том, что Россия в такой ситуации должна что-то доплачивать Армении - безосновательна сказал Решетников

Он подчеркнул, что ЮКЖД - не "бесплатный" актив РЖД, а предприятие, куда на основе контрактных обязательств проинвестировано более 30 миллиардов рублей, для которого закуплен новый подвижной состав и развивается инфраструктура.