Москва26 авгВести.Представители стран Запада шантажируют Армению, требуя устранить "российский фактор" в вопросе по концессии Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД). В обмен на выполнение требований Еревану обещаны якобы многомиллионные инвестиции. Об этом заявили в МИД РФ.
В российском дипломатическом ведомстве ответили на вопрос ТАСС о концессии ЮКЖД.
Можно предположить, что армянское руководство просто-напросто шантажируют. Требуют устранить "российский фактор" в транспортной сфере, а в обмен обещают многомиллионные инвестициизаявили в МИД РФ
Также в ведомстве допустили, что Запад предлагает Еревану подключение к проектам с сомнительной экономической целесообразностью. В МИД видят в этом почерк "нечистоплотных игр" столиц Запада по вытеснению России из Южного Кавказа.
Ранее спикер парламента Армении Рубен Рубинян заверил общественность, что Ереван не намерен портить отношения с Москвой.