В МИД РФ указали на шантаж Армении со стороны Запада в вопросе ЮКЖД

Запад уличили в шантаже Армении по вопросу ЮКЖД В МИД РФ указали на шантаж Армении со стороны Запада в вопросе ЮКЖД

Москва26 авг Вести.Представители стран Запада шантажируют Армению, требуя устранить "российский фактор" в вопросе по концессии Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД). В обмен на выполнение требований Еревану обещаны якобы многомиллионные инвестиции. Об этом заявили в МИД РФ.

В российском дипломатическом ведомстве ответили на вопрос ТАСС о концессии ЮКЖД.

Можно предположить, что армянское руководство просто-напросто шантажируют. Требуют устранить "российский фактор" в транспортной сфере, а в обмен обещают многомиллионные инвестиции заявили в МИД РФ

Также в ведомстве допустили, что Запад предлагает Еревану подключение к проектам с сомнительной экономической целесообразностью. В МИД видят в этом почерк "нечистоплотных игр" столиц Запада по вытеснению России из Южного Кавказа.

Ранее спикер парламента Армении Рубен Рубинян заверил общественность, что Ереван не намерен портить отношения с Москвой.