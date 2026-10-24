Москва24 окт Вести.Армения вряд ли сможет вступить в Европейский союз, так как не имеет с ним общих границ и выхода к морю. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Андрей Климов.

Парламентарий отметил, что Армению в отличии от РФ нельзя назвать самодостаточным государством. Он подчеркнул, что Армения и не сможет стать самодостаточной в силу многих причин.

Армения как государство, она не может быть самодостаточной по многим причинам. Например, они хотят когда-то там на горизонте вступить в Европейский союз, но у них нет общих границ с Европейским союзом. У них и выходов к морю нет. Как они себе это технически представляют? Просто хочется узнать. У них все их связи кооперационные, они были ориентированы в течение многих-многих десятилетий на нашу, российскую территорию и на своих соседей ближайших заявил депутат

Климов отметил, что правительство премьер-министра Армении Никола Пашиняна фактически разрушает стратегическое партнерство с РФ, и полагает, что отказ страны от членства в ОДКБ коснется не только экономики, но и безопасности Армении.

Если они еще и откажутся (а они уже это делают) от таких структур, как ОДКБ, то это коснется не только экономики, а это может аукнуться им в вопросах безопасности… В армянской оппозиции это все очень хорошо понимают, и они считают, что Пашинян и его, так сказать, партнеры по руководству страной и по отношениям с Западом просто обрекают армянскую нацию. Это страшная история может получиться на самом деле. Я не хочу, повторяю, сгущать краски, но граждане Армении должны осознавать, что тот путь, который пытаются им предложить, он ведет в тупик отметил Андрей Климов

Парламентарий добавил, что за таким поведением замечена не только Армения.

Вот Молдова в этом замечена еще. Я всех не буду перечислять. Они пытаются купить билеты на "Титаник" в момент, когда он уже начал тонуть. Вот, что сейчас происходит. Причем втридорога добавил депутат

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что Армению могут исключить из ОДКБ из-за неуплаты членских взносов.