Генсек Масадыков: Армению могут исключить из ОДКБ из-за неуплаты взносов

Генсек ОДКБ допустил исключение Армении из организации из-за неуплаты взносов Генсек Масадыков: Армению могут исключить из ОДКБ из-за неуплаты взносов

Москва23 окт Вести.Армению могут исключить из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за неуплаты членских взносов. Об этом заявил генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков.

Вопрос о дальнейшем членстве Армении в ОДКБ могут обсудить на заседании организации, которое пройдет в Москве 11 ноября, подчеркнул он.

Я думаю, что то, что де факто происходит, – можно считать, это статья 20 устава ОДКБ, которая означает, что членские взносы не уплачиваются, квотные должности не заполняются и права голоса нет сказал Масадыков

Ереван перестал перечислять членские взносы в бюджет организации в начале 2024 года.