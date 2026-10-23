Лидеры стран ОДКБ 11 ноября могут решить вопрос о членстве Армении в организации

Стало известно, когда лидеры стран ОДКБ могут вынести решение по Армении Лидеры стран ОДКБ 11 ноября могут решить вопрос о членстве Армении в организации

Москва23 окт Вести.Вопрос о членстве Армении в Организации Договора о коллективной безопасности может быть рассмотрен 11 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков.

Вносит предложение обычно или страна-председатель, или другая страна. То есть глава государства, члены Совета коллектива безопасности. То, что де-факто происходит, можно считать статьей 25 Устава Организации Договора о коллективной безопасности, которая означает, что когда членские взносы не уплачиваются и квотные должности не заполняются, права голоса нет пояснил Масадыков

Он добавил, что в настоящее время представители Армении фактически не участвуют в основных мероприятиях на площадке организации.

17 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что поддерживает исключение республики из ОДКБ и будет удовлетворен таким развитием событий.