Генсек ОДКБ заявил о фактическом выходе из организации Армении Генсек ОДКБ: Армения де-факто уже вышла из организации

Москва23 окт Вести.Армения фактически уже не участвует в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил в интервью ТАСС генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков.

По его словам, секретариат ОДКБ отправляет документы на внутригосударственное согласование, в том числе в Ереван, но армянская сторона не участвует в обсуждении и принятии решений, хотя не возражает против их принятия в ограниченном формате.

То есть они не препятствуют нашей работе, работа идет, мы принимаем решения. Они слушают еженедельные доклады, но не участвуют в основных наших мероприятиях, учениях и тому подобное. Поэтому, я думаю, тут как раз статья 25 (устава ОДКБ – прим. ред.). В принципе, они де-факто уже сами вышли рассказал Масадыков

17 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что поддерживает исключение республики из ОДКБ и будет удовлетворен таким развитием событий.